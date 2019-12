Di Marzio: "Rimpiango Diawara: non è Pjanic, ma battevi Parma e Cagliari. Rog, non me lo spiego..."

L'ex tecnico azzurro Gianni Di Marzio, opinionista ed esperto di calcio internazionale, ha commentato il mercato in uscita dal club partenopeo.

L'ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, consulente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul club azzurro: "I tifosi rimpiangono la cessione di Amadou Diawara? Vi dico la verità: le cessioni dell'ex Bologna e quella di Marko Rog sono state e restano, per me, davvero inspiegabili".

Di Marzio ha poi aggiunto: "Allan voleva andare al Paris Saint-Germain, non ci è andato e dè rimasto deluso. Rog poteva essere il suo sostituto dal punto di vista fisico e tattico. Diawara on ha i piedi e l'intelligenza di Miralem Pjanic, ma era l'unico in grado di coprire davanti alla difesa. Se l'avessimo avuto, non avremmo preso quei gol sul finale contro Cagliari e Parma e magari li battevi pure. Rimpiango soprattutto Diawara", ha concluso l'esperto di calcio internazionale ed opinionista calcistico.