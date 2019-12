Di Marzio: "Ancelotti-Insigne, so il perchè della guerra ma non chi l'ha iniziata. Lozano, il Napoli aveva..."

L'ex tecnico azzurro Gianni Di Marzio, opinionista ed esperto di calcio internazionale, ha commentato il momento vissuto dalla squadra partenopea.

L'ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, consulente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul club azzurro: "Come giudico il momento di Lorenzo Insigne? Il capitano vuole dare il massimo, ma non ci riesce, si trova sempre bloccato. Ha grandissime qualità, vedrete che farà di tutto per essere più tranquillo e sereno".

Di Marzio ha poi aggiunto: "Nel momento in cui si blocca, diventa negativo. Perché Carlo Ancelotti ha fatto la guerra a Lorenzo Insigne? Per una questione di comportamento personale. Non so se la guerra l'abbia fatta Ancelotti con Insigne e non viceversa, ma i due non si sono presi. Hirving Lozano? Rapido, scattante e salta l'uomo; ma è leggerino. Alto 1 metro e 70 centimetri, con quei soldi si poteva investire su un centrocampista centrale. Di esterni come lui, il Napoli ne aveva già in casa. E forse erano anche meglio del messicano".