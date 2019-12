Del Genio: "Ancelotti-Everton, sapete quanto guadagnerà il mister? Smentita una grossa cavolata"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, nel suo intervento a Kiss Kiss Napoli si è soffermato, tra le altre cose, su mister Carlo Ancelotti.

Il giornalista di Tele A, Paolo Del Genio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Mentre io sto parlando, Carlo Ancelotti è sempre più vicino all'Everton. A meno di clamorosi colpi di scena quindi l'ormai ex allenatore del Napoli approderà in quello che viene considerato il campionato più bello del mondo, la Premier League. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l'ufficialità del passaggio del coach in Inghilterra".

Paolo Del Genio ha poi aggiunto: "Sapete quanto guadagnerà Carlo Ancelotti all'Everton? Una cifra pari a circa 14 milioni di sterline. Questa cifra smentisce una grossa cavolata che era circolata a Napoli. Si diceva che Ancelotti si teneva stretto la panchina degli azzurri per i soldi. Il mister invece andrà a guadagnare altrove una cifra ben più consistente e in un campionato molto importante. Prima di dire certe cose sarebbe opportuno riflettere di più".