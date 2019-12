De Maggio: "Napoli, girano diverse voci di mercato: vi svelo il primo nome della lista di Giuntoli"

Valter De Maggio, nel corso della trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sul mercato degli azzurri.

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha fatto il punto sulla situazione della squadra partenopea: "Oggi gli uomini di Gattuso riprenderanno gli allenamenti a disposizione del tecnico partenopeo, la squadra tornerà ad allenarsi in vista della partitissima di domenica sera in casa del Sassuolo. La squadra emiliana, ricordiamo, giocherà il recupero infrasettimanale, quindi avrà una partita in più in sette giorni, rispetto agli uomini del mister calabrese".

Poi aggiunge: "Devo darvi due notizie di mercato, arrivano tantissime voci sul progetto della società, pare che Lucas Torreira sia il primo nome della lista di Giuntoli, in vista del prossimo mercato di gennaio. Il giocatore, qualora, l'Arsenal dovesse decidere di venderlo, allora il Napoli si farebbe trovare sicuramente pronto, visto che gli serve un regista per il modulo che vuole adottare Gattuso. Per quanto riguarda il futuro di Ibrahimovic, sembra tutto abbastanza chiaro, il centravanti svedese, con molta probabilità andrà al Milan".