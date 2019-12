De Maggio: "Giuntoli ha fatto un capolavoro di mercato, ha portato un fenomeno al Napoli"

Il giornalista dell'emittente ufficiale del Napoli, Valter De Maggio, ha parlato della strategia di mercato del club partenopeo.

Valter De Maggio, giornalista, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha rivelato: "Che io sappia Zlatan Ibrahimovic andrà al Milan, il giocatore svedese tornerà in Italia, ma nella squadra che l'ha già visto trionfare in passato. Queste le notizie che arrivano. Poi ci sono diverse voci di mercato che riguardano il Napoli, la società partenopea ci sta lavorando, ma il primo che potrebbe essere acquistato per gennaio, con molta probabilità, potrebbe essere Lucas Torreira dell'Arsenal, regista di qualita ex Sampdoria".

Poi aggiunge: "La società sta lavorando sul mercato nella persona di Cristiano Giuntoli, ha preso un fenomeno in estate, ho grande stima del direttore azzurro, perché ha fatto un vero e proprio capolavoro di mercato, Kostas Manolas è fortissimo e Giuntoli l'ha portato al Napoli. Fiducia massima nel dirigente. Napoli? Sicuramente la squadra si rifarà, ma non mi capacito, penso che nella testa dei giocatori sia cambiato tutto da quando c'è stato il gol di Ilicic allo stadio San Paolo contro l'Atalanta".