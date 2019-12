Crudeli rilancia: "Suso al Napoli, scambio col Milan! Il Sassuolo ha un punto debole. Gattuso..."

Tiziano Crudeli, noto giornalista tifoso del Milan, ha riferito alcune interessanti indiscrezioni nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Marte.

Tiziano Crudeli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni: "Stimo molto Gennaro Gattuso, lo conosco come giocatore e uomo, prima che da allenatore. L'ho anche criticato, perché nel rush finale del campionato, quando è arrivato ad un solo punto dalla Champions League, alcune partite non le ha lette come era lecito attendersi: penso alle sfide col Parma e il Bologna, ad esempio, contro i quali si è fatto poco. Gattuso ha sbagliato anche il ritorno di Coppa Italia con la Lazio: davanti a 60 mila spettatori, allo stadio San Siro, il suo Milan non è riuscito a fare un solo tiro in porta, schierandosi col 3-5-2 e non producendo proprio niente".

Crudeli ha poi aggiunto: "Il Sassuolo è in forma? Faccio una premessa: il Sassuolo segna tanto, ma ha un lato debole. Quale? Si sbilancia molto in avanti, ha delle lacune difensive e lascia spazio alle ripartenze avversarie. Il Napoli può essere devastante in contropiede, ha delle chance superiori a quelle che aveva il Milan. Suso al Napoli nell'ambito di uno scambio? E' una voce che circola. Lo spagnolo non è molto amato dai tifosi rossoneri. Tecnicamente è molto forte, però ha un gioco che è sempre uguale: punta 'avversario nell'uno contro uno, salta l'uomo, converge e tira. Lo conoscono, lo aspettano e vanno a chiudere su di lui", ha concluso il noto giornalista di fede rossonera.