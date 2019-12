Crudeli: "Napoli-Milan, possibile un clamoroso scambio: Suso potrebbe finire ai partenopei"

Tiziano Crudeli, giornalista di fede milanista, ha parlato nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sull'emittente televisiva 7 Gold.

Il giornalista di fede milanista, Tiziano Crudeli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Il Processo, programma in onda su 7 Gold rispondendo, tra le altre cose, a una domanda postagli dall'esperto di calciomercato, Fabio Santini. Ecco le sue parole: "Dries Mertens farebbe comodo al Milan qualora, come sembra, non dovesse arrivare Zlatan Ibrahimovic (la trattativa tra la dirigenza del Diavolo e il rossonero è ferma, ndr)? E a chi non piacerebbe un calciatore come il belga?!".

Tiziano Crudeli, giornalista di dichiarata fede rossonera, ha poi aggiunto: "Si parla di un clamoroso scambio tra il Milan e il Napoli. I rossoneri sarebbero interessati a un calciatore molto forte degli azzurri (Mertens o Callejon?, ndr). Ai partenopei potrebbe andare lo spagnolo Suso". Le priorità del Napoli, in questo momento, tuttavia, sembrano altre. La compagine di Gennaro Gattuso ha bisogno di un terzino sinistro e di un regista, entrambi funzionali al 4-3-3 del coach calabrese.