Chiariello: "Nuovo terzino Napoli, si parla di un secondo Mario Rui: ma il signor giocatore è un altro"

Il noto giornalista e conduttore campano ha espresso la sua opinione sui possibili movimenti di calciomercato della società partenopea.

Umberto Chiariello, conduttore delle trasmissioni calcistiche di Radio Punto Nuovo, nonché opinionista di Canale 21, ha espresso alcune considerazioni sul club azzurro. Questo il suo pensiero sul momento vissuto dalla squadra allenata da Gennaro Gattuso, con particolare riferimento alle prossime mosse di mercato in vista di gennaio: "Speriamo che il Napoli non stia a sentire Gennaro Gattuso, che chiede Franck Kessiè e Ricardo Rodriguez, che non gioca più".

Chiariello ha poi aggiunto: "Serve un terzino forte. Si parla da tanto tempo di Alejandro Grimaldo, lo spagnolo del Benfica, ma anche lui è alla Mario Rui, piccoletto. Serve un giocatore più 'di taglia', per intenderci. Timothy Castagne? Signor giocatore, è di taglia e capacità di inserimento. A sinistra si adatta molto bene. Toglierlo all'Atalanta è difficile", ha concluso il noto giornalista ed opinionista campano al termine del suo intervento.