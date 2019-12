Chiariello: "Ma quale Dygualdo alla Juventus, la Magica del Napoli era altra cosa. In Champions..."

Il noto giornalista di Canale 21 è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per analizzare il momento di Napoli e Juventus.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, con il suo consueto EditoNuovo: “I giornalisti hanno una fantasia eccezionale: il trio Dybala, Higuain e Ronaldo, viene chiamato DYGUALDO, ma la MAGICA, ovvero Maradona, Giordano e Careca ai tempi del Napoli dei tempi d'oro, era tutta un'altra cosa. Tutto l'ambiente sta pressando Sarri per mettere in campo questi tre calciatori".

Poi Chiariello, nel corso del suo editoriale ha aggiunto ulteriori considerazioni sulla massima competizione europea per club che è l'obiettivo stagionale dei bianconeri: "Questa è la Juventus che si trova ad affrontare la Champions contro il Lione agli ottavi di finale. La Juventus a mio avviso arriverà ai quarti facilmente e darà un assalto alla Champions. Una corsa Champions a dire il vero molto liscia, ma non vedrà il Napoli tra le linee".