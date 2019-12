Chiariello: "Il Napoli ha due buchi, vi dico i movimenti che farà a gennaio. Gaetano contrabbandato per..."

Il noto giornalista e conduttore campano ha espresso la sua opinione sui possibili movimenti di calciomercato della società partenopea.

Umberto Chiariello, conduttore delle trasmissioni calcistiche di Radio Punto Nuovo, nonché opinionista di Canale 21, ha espresso alcune considerazioni sul club azzurro. Questo il suo pensiero sul momento vissuto dalla squadra allenata da Gennaro Gattuso, con particolare riferimento alle prossime mosse di mercato in vista di gennaio: "Al Napoli servirebbero almeno due centrocampisti. Serve un incontrista, questo è certo, perché manca un vice-Allan. Ci sono due vuoti clamorosi".

Chiariello ha poi aggiunto: "Carlo Ancelotti aveva l'idea del 4-4-2 o del 4-2-4, con batterie di centrali di massimo quattro elementi; mentre col 4-3-3 serviranno sei centrocampisti, e il Napoli in rosa non li ha. Si contrabbanda Gianluca Gaetano per centrocampista solo per aver fatto un paio di esperimenti estivi, invece è trequartista. Il Napoli ha assoluto bisogno di un metodista, perché non ce l'ha, e di un surrogato di Allan. A sinistra c'è un altro buco, quello di Faouzi Ghoulam, che va coperto. Questi sono gli innesti minimi. Amin Younes può andare via a gennaio. Questi saranno i movimenti. Zlatan Ibrahimovic è una variabile".