Chiariello: "ADL, non ascoltare Gattuso: chiede un terzino che non gioca più. Perso Barella ora prendi..."

Il noto giornalista e conduttore campano ha espresso la sua opinione sui possibili movimenti di calciomercato della società partenopea.

Umberto Chiariello, conduttore delle trasmissioni calcistiche di Radio Punto Nuovo, nonché opinionista di Canale 21, ha espresso alcune considerazioni sul club azzurro. Questo il suo pensiero sul momento vissuto dalla squadra allenata da Gennaro Gattuso, con particolare riferimento alle prossime mosse di mercato in vista di gennaio: "Il vero giocatore da salto da qualità, se davvero Aurelio De Laurentiis volesse investire su un talento per il futuro, sarebbe Sandro Tonali".

Chiariello ha poi aggiunto: "Il presidente del Napoli conosce Massimo Cellino, il patron del Brescia. Se il Napoli vuole fare un grande acquisto per il futuro, deve prenderlo. Si è fatto già sfuggire Nicolò Barella, non facesse lo stesso anche per quanto riguarda Sandro Tonali. Speriamo che il Napoli non stia a sentire Gennaro Gattuso, che chiede Franck Kessiè e Ricardo Rodriguez, che non gioca più", ha concluso il noto giornalista al termine del suo intervento.