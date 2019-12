Chiacchio: "Multe ai calciatori del Napoli? Si potrebbe giungere ad una rapidissima soluzione"

Il noto avvocato esperto di diritto sportivo è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo e ha parlato delle possibili multe ai calciatori del Napoli.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato di Gaetano ed esperto di diritto sportivo: “Ci auspichiamo tutti una ricongiunzione nel breve periodo possibile di questa situazione. Una conciliazione è semplicissima: ci sono due arbitri nominati, ancor prima basta fare una comunicazione sulla controversia ed evitare di interpellare il terzo arbitro, presidente del collegio".

Poi l'avvocato Chiacchio ha aggiunto ulteriori considerazioni sulla querelle tra il club partenopeo ed i calciatori in merito alle ormai famosissime multe: "Si sta pensando allo studio della controversia, è normale che quando viene il terzo arbitro, non si può tornare indietro ed avvocati e giudici cominciano a studiare gli argomenti. Se in questo momento si giungesse ad una rapidissima soluzione, sarebbe tutto molto più semplice senza dover far ricorso alla legge".