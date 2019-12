"Chi prenderà il Napoli a gennaio?". Alvino risponde: "C'è un nome forte per gli azzurri"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del momento che sta vivendo il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi, tra le altre cose, sul mercato del Napoli rispondendo alle domande degli sportivi. Ecco le sue parole: "Chi prenderà il Napoli a gennaio? C'è un nome forte ed è quello di Lucas Torreira. Posso confermarvi che il Napoli lo sta seguendo con attenzione. Piace tanto per le sue qualità e per le caratteristiche tecniche: è un regista".

Carlo Alvino poi però spegne un po' l'entusiasmo dei tifosi del Napoli: "La possibilità che Lucas Torreira approdi al Napoli già a gennaio è molto, molto, molto difficile. Ripeto la parola 'molto' per ben tre volte per sottolineare il grado di difficoltà dell'operazione. Gaetano? Il calciatore, così come la società, dovranno fare delle valutazioni. Non si tratta però di un regista. Gaetano ha fatto ottime cose nella Primavera azzurra giocando da classico numero 10".