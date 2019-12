Caniggia, caos infinito. La compagna attacca: "Ci sono persone di me**a! Dagli calci nel c..."

Caniggia, la compagna va all'attacco e sul proprio profilo Instagram tira in ballo ancora la querelle con i familiari dell'attuale compagno.

Dopo il duro confronto che Claudio Caniggia ha avuto con i suoi figli, i gemelli Alexander e Charlotte, il clima in famiglia non è dei migliori, anzi si è infuocato ulteriormente. Procedono le pratiche di separazione tra l’ex calciatore e Mariana Nannis, sua ex moglie. E sul tavolo delle discussioni si aggiunge anche la nuova compagna di Caniggia, Sofia Bonelli, finita nel mirino dei figli dell'ex giocatore e della sua ex coniuge, che l'attacca di continuo.

Ecco quanto ha evidenziato la nuova compagna di Caniggia: “Una volta mi hai detto ‘nella vita ci sono persone di m***a, persone che criticano, giudicano… persone che notano ciò che l’altro fa e non guardano le proprie miserie. Non lasciare che ti colpiscano… devi continua a dare calci in culo”, ha scritto sul suo account Instagram. A differenza di altri post precedenti, in questo, Sofia ha disattivato la possibilità di commentare agli utenti. Ora la parola passa ad Alexander e Charlotte: risponderanno i figli dell'ex campione?