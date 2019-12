Cagni: "Nel Napoli un solo calciatore di personalità: deve giocare sempre. Non voglio offendere..."

L'ex allenatore della Sampdoria e dell'Empoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare il momento del Napoli.

Gigi Cagni, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, per commentare il momento della squadra di Gennaro Gattuso dopo l'addio di Carlo Ancelotti, esonarato da De Laurentiis e pronto a ripartire sulla panchina dell'Everton. Ecco le parole di Cagni: "Il Napoli è una squadra di buon livello, ma non mi sembra che abbia grandissima personalità. Dries Mertens è quello ce ne ha di più e proprio per questo lo farei giocare sempre, quando entra è sempre decisivo, trascina la squadra".

Poi Cagni ha aggiunto ulteriori dichiarazioni: "Ancelotti via? Non voglio difendere la mia categoria, ma non è giusto nemmeno che le colpe debbano sempre ricadere sull'allenatore ed i giocatori non hanno mai colpa di niente, questo mi infastidisce moltissimo. L'involuzione di alcuni calciatori non credo dipenda proprio dall'allenatore. I giocatori dovrebbero farsi un esame di coscienza", ha concluso l'ex allenatore, tra le altre, di Empoli, Parma, Vicenza, Genoa e Sampdoria.