Cagni: "Mi arrivano voci sul Napoli, non fatemi dire parolacce! Ha fatto bene Ancelotti"

Il tecnico Gigi Cagni ha parlato delle voci post ammutinamento che sono circolate in questi giorni intorno al Napoli.

Gigi Cagni, allenatore, ha rilasciato alcune considerazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: "Non perché voglia proteggere la mia categoria, ma sento tante voci, mi arrivano notizie sul Napoli, e devo dire che non mi piace assolutamente quello che è successo, perché si tende sempre a giustificare i giocatori, ma sono i maggiori responsabili di questa situazione. Sono stato anche io un calciatore in passato, per cui, certe cose posso dirle tranquillamente".

Poi aggiunge: "Anche io non ci volevo andare in ritiro, poi sono andato comunque, anche controvoglia. Non fatemi dire parolacce, è meglio. Ancelotti ha fatto bene ad accettare subito questa nuova sfida all'Everton, anche perché vuole dimostrare subito di cosa è capace. Ha fatto proprio bene, ribadisco, subito si è voluto mettere di nuovo in gioco per dimostrare il suo valore. Non ci sono dubbi in tal senso. Carletto farà bene, in modo da far ricredere chi l'ha definito spesso bollito".