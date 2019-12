Berlusconi nella bufera, Battilana: "Si faceva mettere il sedere in faccia. Emilio Fede ci minacciò"

Ambra Battilana ha rivelato alcuni particolari shock delle cene ad Arcore risalenti al famoso "bunga bunga" di Berlusconi.

L'ex presidente del Milan e del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi è finito di nuovo nella bufera, per le sconvolgenti rivelazioni della 27enne modella Ambra Battilana che sta testimoniando contro l'ex patron del Milan e fondatore di Mediaset al processo Ruby ter. La donna ha messo in evidenza alcuni dettagli molto particolari che riguardano le cene del famoso "bunga bunga", risalenti al 2010 nella villa di Arcore del potente personaggio: "Berlusconi mi toccò il sedere. Era sempre con le mani addosso alle ragazze, baciava i loro seni e si faceva mettere persino il sedere in faccia".

Poi aggiunge: "Nicole Minetti ballava senza vestiti a un metro da me, si faceva toccare da Berlusconi, Berlusconi la baciava sulla bocca, sul seno e le toccava il sedere. Io e una mia amica decidemmo di andarcene ed Emilio Fede ci minacciò dicendoci che se andavamo via non avevamo più possibilità per Miss Italia e mi ricordo che Berlusconi annuiva. Le ragazze baciavano in bocca Berlusconi, lo toccavano sotto il tavolo nelle parti basse, si facevano toccare i seni e lui le palpava tutte".