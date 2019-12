Berge esce allo scoperto: "Napoli e Liverpool? Vi spiego come stanno davvero le cose"

Obiettivo di mercato di Napoli e Liverpool, il centrocampista del Genk Sander Berge ha voluto fare chiarezza sul suo futuro.

Sander Berge al centro di continue indiscrezioni di calciomercato. Il centrocampista norvegese classe 1998, "gioiellino" di proprietà del Genk, ha voluto fare chiarezza sul suo futuro, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano spiegazioni sulle voci incalzanti e relative all'interesse del Napoli e del Liverpool, indicati come club maggiormente intenzionati a tesserare il forte talento scandinavo già nella prossima sessione di trattative di gennaio.

Il numero 25 della formazione belga, intervenuto a "Het Laatste Niewus', ha così commentato i rumor relativi al suo avvenire: "Ogni sessione di mercato ci sono molte speculazioni sul mio futuro, ma la verità è che, al momento, non c'è nulla di concreto. Giocare la Champions con il Genk è stato un sogno che si è avverato per me, ma il fatto che l'avventura sia finita non vuol dire che debba per forza partire. Se dovesse arrivare il club giusto, con l'offerta giusta per me, allore se ne potrebbe parlare. Altrimenti rimarrò al Genk fino al termine della stagione".