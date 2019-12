Bellinazzo: "Ancelotti all'Everton, il Napoli risparmia 2-3 milioni e paga Gattuso. ADL senza Champions ..."

Il noto giornalista esperto di finanza e di bilanci societari nel mondo del calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bellinazzo, Sole24Ore: “Ancelotti-Everton? Molto vantaggiosa per il Napoli che risparmia metà dell'ingaggio di Ancelotti del 2020 e potrà pagare l'ingaggio di Gattuso risparmiando 2-3 milioni. Napoli? Dal punto di vista monetario si possono piazzare molte plusvalenza, ma è evidente che il rischio si sposta sulla prossima stagione. Qualora non riuscisse ad avere una rosa competitiva, sarebbe complicata la gestione De Laurentiis, perché il Napoli si regge su plusvalenze e ricavi europei".

Poi ha aggiunto: "Se vengono a mancare, De Laurentiis dovrebbe mettere mano al portafoglio, ma il gruppo Flimauro non l'ha mai fatto per il Napoli. Un anno senza Champions può starci, due diventano difficili. Da un punto di vista economico, c'è un problema di risorse. Sono stati improntanti più a prendere dei giocatori già formati e rivenderli, piuttosto che crescere dei ragazzi: questo è ciò che si evince dai bilanci. Commisso ha comprato terreni, è la visione americana del calcio: fare un centro giovanile importante, prendere da casa propria".