Bartoletti: "Napoli? Dico con dolore quel che è successo: spiace per Ancelotti, meno per ADL"

Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati: duro l'affondo su De Laurentiis.

Marino Bartoletti, storico giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24 nel corso della nota trasmissione Tutti Convocati. Queste le sue parole: "Carlo Ancelotti credo sia molto felice di ritrovare quel calcio in cui si può respirare, senza sentirsi oppresso. Onestamente non ho mai capito, anche quando me lo dissero, perchè Ancelotti andasse a Napoli, trovavo incompatibili lui e il presidente. Cosa si aspettava De Laurentiis dopo aver dato dei marchettari ai suoi giocatori?".

Poi Bartoletti ha aggiunto ulteriori dettagli circa i motivi che hanno portato il Napoli a perdere terreno in campionato con una classifica che, ad oggi, è davvero assurda e che non rispecchia per nulla il valore oggettivo della rosa partenopea. Queste le parole del giornalista: "La verità? Lo spogliatoio partenopeo era una polveriera e lo dico con dolore, mi spiace per Napoli, per il Napoli, per Carlo Ancelotti, ma meno per il presidente Aurelio De Laurentiis".