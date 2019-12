Baiano: "Napoli, ma chi se l'aspettava? Serve un Jorginho. Possono buttare fuori il Barcellona"

Ciccio Baiano ex calciatore del Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, ai microfoni della trasmissione su Kiss Kiss Napoli.

Ciccio Baiano, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: "A questo Napoli manca un solo giocatore, uno con le caratteristiche del brasiliano Jorginho. Ci vuole un regista che dia ordine alla squadra in mezzo al campo. Serve uno con queste qualità, per far sì che la squadra esprima tutto il suo potenziale. Ma chi se l'aspettava ad inizio stagione una situazione del genere come quella che si è venuta a creare in questa stagione agonistica?".

Poi aggiunge: "Non mi stupirei se il Napoli buttasse fuori il Barcellona, anche perché gli spagnoli, attualmente, non sono più la squadra mostruosa di qualche anno fa. Non dimenticate un particolare, il Napoli, ad inizio stagione, ha battuto i campioni d'Europa del Liverpool allo stadio San Paolo ed è andato a pareggiare in Inghilterra, a casa della squadra di Klopp. Non scherziamo, le qualità ci sono, bisogna credere nella risalita perché c'è stato qualcosa che ha bloccato l'ascesa in questa stagione agonistica".