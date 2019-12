Ancelotti Jr lascia Napoli, messaggio strappa lacrime della compagna: "Addio, non sarà per sempre"

Davide Ancelotti, la compagna saluta Napoli con un messaggio su Instagram alla baby sitter dei suoi bambini.

Davide Ancelotti ed Ana Galocha si apprestano a lasciare Napoli dopo l'esperienza sulla panchina partenopea, la compagna dell'ex vice allenatore del Napoli, ha lasciato un messaggio strappalacrime su Instagram, dedicando un pensiero alla sua baby sitter partenopea: "Alessia farà sempre parte della mia famiglia, parte della parte più importante della mia vita, i miei figli... non avrebbero potuto avere qualcuno migliore di te in questi primi mesi della loro vita! Devo ringraziarti un milione: Grazie per la tua infinita pazienza. Grazie per la tua inesauribile dolcezza. Grazie per i giochi, le canzoni e le tate. Grazie per la tua simpatia. Grazie per avermi sempre reso facile, con la tua "calma Ana, calma, non ti preoccupare di nulla ...".

Poi aggiunge: "Grazie per la tua bella compagnia. Grazie per essere un buon esempio per i miei piccoli, hai già lasciato parte di te in loro e quanto bene hai lasciato. Grazie per aver fatto la fotografa. E così potrebbe essere un giorno intero. Sei stata come una sorella e un amica per me, sei stato molto importante per tutti. Mi assicurerò che Leo e Lucas si ricordino di te per tutta la vita, ora è il momento di dirti addio ma non sarà per sempre, ci penserò io! Ti vogliamo tanto bene!".