SECOLO XIX - Il Genoa vuole strappare Llorente al Napoli! Quattro obiettivi per gennaio

Fernando Llorente è entrato nel mirino del Genoa, alla ricerca di attaccanti di esperienza per rinforzare il reparto offensivo.

Il Genoa continua a lavorare per trovare una soluzione sul mercato per migliorare l'attacco rossoblù e, tra i vari profili seguiti, figurerebbe anche quello di Fernando Llorente, centravanti spagnolo giunto in Campania in estate a parametro zero. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, la società ligure avrebbe sondato il terreno per l'attaccante spagnolo di proprietà del Napoli, sebbene questa pista appaia difficilmente praticabile.

Altri nomi al vaglio sono quelli di Nikola Kalinic, su cui si sono posati però anche gli occhi della Fiorentina, sua ex squadra, ed altri attaccanti di "peso" già pratici di Serie A. Si parla, ad esempio, anche di un possibile scambio col Bologna per arrivare a Mattia Destro, con Antonio Sanabria che farebbe il viaggio inverso. Altra soluzioni possibili è quella che porta a Simone Zaza, ex bomber di Sassuolo e Juventus, oggi al Torino di Walter Mazzarri.