Scotto: "Il Napoli ha opzionato il sostituto di Allan! Possibile sacrificio a centrocampo"

Il giornalista del Roma, Giovanni Scotto ha parlato della strategia di mercato del club in vista del prossimo mercato.

Giovanni Scotto, esperto di mercato del Roma, ha parlato della strategia del club azzurro ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: "Pare che Gennaro Gattuso abbia chiesto addirittura due calciatori in mezzo al campo al presidente De Laurentiis, un regista, che è la priorità, ed un incontrista, con le caratteristiche di Allan. L'obiettivo numero uno, al momento, resta il metodista. Tra l'altro al tecnico piaceva Torreira già quando era al Milan, per questo si fa il suo nome con insistenza".

Poi aggiunge: "Cristiano Giuntoli si è portato avanti con il lavoro, staremo a vedere, ha un accordo con l'entourage del giocatore. Qualora dovesse partire dall'Arsenal, il Napoli si farà trovare pronto già per la finestra di mercato di gennaio. C'è un rebus che riguarda i terzini, bisognerà capire l'evolversi. Mentre potrebbe esserci un sacrificio in uscita a centrocampo per investire quei soldi su un giocatore più adatto. Younes partirà con molta probabilità, per quanto riguarda Amrabat, c'è più di un incontro sulla parola: è un giocatore già opzionato, sostituirà Allan che è in discussione per l'estate".