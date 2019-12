Schira: "Tesoretto De Laurentiis, lo investirà sul mercato. C'è un nome che eccita le fantasie"

L'esperto di calciomercato de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, ha fatto il punto della situazioni sui possibili movimenti del club partenopeo.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni: "Il Napoli, ora che Carlo Ancelotti andrà all'Everton, facendo 'risparmiare' ad Aurelio De Laurentiis i soldi del suo stipendio, avrà un tesoretto da investire sul mercato? Sì. Su chi punterà questi soldi? Su un centrocampista".

Schira ha poi aggiunto: "Il nome di Lucas Torreira eccita più di tutti le fantasie dei tifosi, e sarebbe anche l'ideale per la mediana di Gennaro Gattuso. Già cercato per il dopo-Jorginho quando l'italo-brasiliano venne ceduto al Chelsea, all'epoca arrivò l'Arsenal a soffiare l'ex Sampdoria agli azzurri. A Londra non si trova benissimo: ha avuto dei problemi con l'ex allenatore Unai Emery, vedremo se l'uruguaiano chiederà ancora la cessione e se verrà lasciato partire. Il ritorno in Italia è in cima alle sue preferenze, il Napoli ha buone chance di concludere quest'operazione".