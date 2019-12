Schira: "Mertens lontano da Napoli: Arabia, Cina, Dortmund e Inter. Sapete quanto ha chiesto ad ADL?"

Il futuro di Dries Mertens, salvo improvvisi colpi di scena, non sarà più con la maglia azzurra. Ne ha parlato nel dettaglio l'esperto di mercato.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni: "Il futuro di Dries Mertens? Siamo in alto mare per il rinnovo. Contatti diretti tra il suo entourage e il Borussia Dortmund o l'Inter, per prenderlo a zero".

L'esperto di calciomercato ha poi aggiunto: "Ha chiesto un triennale da sei milioni, alla presidenza del Napoli ha chiesto due anni. Ricevute offerte dagli Emirati Arabi e la Cina, la seconda squadra di Guangzhou gli darebbe 10-12 milioni netti, ma il belga vuole restare in Europa ed essere ancora protagonista. Salvo clamorosi colpi di scena, il suo futuro sarà lontano da Napoli", ha concluso Schira al termine del suo intervento radiofonico odierno ai microfoni dell'emittente campana.