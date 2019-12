Schira: "Ancelotti all'Everton, annuncio in 72 ore! Passo indietro per Carlo, conviene ad ADL. Svelato lo staff"

Carlo Ancelotti sarà il prossimo allenatore dell'Everton. Le ultimissime sul futuro dell'allenatore che ha da poco lasciato il club azzurro.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni: "Il Napoli aveva pensato al ribaltone da settimane e Carlo Ancelotti si è guardato intorno. Nel week end ci sono stati i primi contatti diretti del mister con l'Everton, e ieri si è consumato l'incontro tra le parti: ormai stanno formalizzando le ultime cose, entro 72 ore si arriverà alla fumata bianca".

Schira ha poi aggiunto: "Carletto riparte dall'Everton, che rappresenta però un passo indietro nella sua carriera. Il Napoli si libererà del suo contratto: è una soluzione che conviene a tutti. Società ricca, l'Everton, al pari della Juventus e di Milan e Inter. Con Ancelotti, a Liverpool andranno anche suo figlio Davide, che ricoprirà il ruolo di assistente, insieme a Francesco Mauri e Manuel Morabito, che saranno i preparatori atletici. Simone Montanaro lo seguirà in qualità di match analyst, con lui ci saranno anche Luca Guerra (GPS) and Beniamino Fulco (supervisore)".