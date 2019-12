Santini: "Napoli scatenato, doppio acquisto dal Milan? Conte 'stregato' da Llorente"

Fabio Santini, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda su 7 Gold.

Il giornalista Fabio Santini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Il Processo, programma in onda su 7 Gold facendo il punto sul mercato del Napoli: "Il Napoli ha messo nel mirino tre calciatori: Ricardo Rodriguez, Kessié e Takumi Minamino. Per quello che concerne il terzino, il Milan ha già fatto sapere di essere intenzionato a privarsene. I partenopei faranno un affondo anche per l'altro rossonero Kessié. Minamino è invece un giocatore giapponese, un esterno molto importante che potrebbe fare al caso di Gattuso nel suo 4-3-3".

Fabio Santini ha poi aggiunto: "Per Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis un ingaggio complessivo di dieci milioni di euro per diciotto mesi. In uscita dal Napoli potrebbe esserci invece Fernando Llorente. Sullo spagnolo c'è l'interesse sempre più forte dell'Inter. L'ex calciatore del Tottenham piace in modo ad Antonio Conte. I partenopei potrebbero cederlo nella prossima sessione di calciomercato". A breve ci potrebbero quindi essere delle sostanziali novità di mercato.