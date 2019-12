Santini: "Mercato, mi è arrivata una notizia via sms!". Poi rivela: "Ibra-Napoli, Raiola chiede 10mln"

Fabio Santini, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sull'emittente 7 Gold.

Il giornalista esperto di calciomercato, Fabio Santini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, su 7 Gold soffermandosi, tra le altre cose, sulle trattative di alcuni tra i principali club del campionato italiano di Serie A. Queste le sue parole: "Scusatemi, ma mi è arrivato un importante messaggio sul mercato di Serie A. Si tratta di una notizia che arriva direttamente dalla Spagna, ma devo assenatarmi per qualche minuto al fine di fare le necessarie verifiche del caso".

Fabio Santini, esperto di mercato, tornato in studio, ha poi rivelato la notizia che aveva ricevuto sul telefonino: "Vidal ha fatto capire chiaramente di volere tornare in Italia e l'Inter sta cercando di affondare il colpo. Ci saranno nuovi colloqui dopo la sfida tra il Barcellona e il Real Madrid. Si cercherà di trovare un accordo tra le parti. La volontà del calciatore è chiara". Santini ha poi parlato di Ibrahimovic: "Raiola ha chiesto 10 milioni al Napoli per lo svedese (ingaggio di 18 mesi, ndr)".