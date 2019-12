Santini: "Ancelotti voleva l'Arsenal, era la prima scelta: la decisione dei Gunners lo ha spiazzato"

Fabio Santini, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della redazione sportiva di 7 Gold.

Il giornalista Fabio Santini, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Il Processo, programma in onda sull'emittente televisiva 7 Gold soffermandosi, tra le altre cose, sul futuro di Carlo Ancelotti. Ecco le sue parole: "Carlo Ancelotti, a meno di clamorose sorprese, andrà all'Everton, in Premier League. Tra l'ormai ex allenatore azzurro e il club inglese l'accordo è ormai totale: nel giro di pochissimi giorni potrebbe arrivare la notizia ufficiale. Carlo Ancelotti è rimasto deluso anche perché la sua prima scelta era l'Arsenal".

Fabio Santini ha poi aggiunto: "L'Arsenal, dopo avere contattato Carlo Ancelotti e avere trovato un principio di intesa, si è però poi tirato indietro preferendogli Arteta. Dopo l'esonero dal Napoli, Ancelotti ha subito un altro smacco, una decisione, quella dei Gunners, che lo ha spiazzato. Carletto andrà comunque all'Everton. A breve incontrerà Aurelio De Laurentiis. Il presidente lo deve liberare prima di lasciarlo andare all'Everton. Non ci dovrebbero essere problemi anche perché la società azzurra ha tutta l'intenzione di risparmiare un po' di soldi sull'ingaggio di Carletto".