Romano: "Torreira al Napoli? C'è un altro obiettivo e guadagna poco. Politano e Chiesa..."

L'esperto di calciomercato ha riferito alcune indiscrezioni relative ai possibili movimenti delle società del campionato italiano.

Fabrizio Romano, giornalista del portale calciomercato.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni: "Il Napoli è orientato a prendere un centrocampista? Sì, arriverà un calciatore in quella zona di campo. Manca un regista e manca fisicità. Nei giorni scorsi si faceva il nome di Sander Berge: è un giocatore da Napoli, è giovane e non costa cifre esagerate. Inoltre ha un ingaggio basso".

L'esperto di mercato ha poi aggiunto: "Lucas Torreira? L'uruguaiano a Napoli ci verrebbe a piedi: ha grande stima per la squadra e l'ambiente azzurri, ma dobbiamo ancora aspettare per considerare questa trattativa in fase avanzata. Speriamo che arrivi qualcuno anche sulla fascia di sinistra, dove c'è una situazione di emergenza. Riccardo Politano via dall'Inter? Non sembra adatto al 3-5-2 di Antonio Conte. Diverse squadre ci pensano: il Genoa ci ha provato, ma non è una destinazione gradita. Attenzione alla Fiorentina: può diventare un'occasione, allargando il discorso a Federico Chiesa in direzione nerazzurra".