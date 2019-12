Rodriguez vicino all'accordo col Fenerbahce. Summit mercato Napoli, Giuntoli spera ancora

Il Napoli sarebbe interessato a Ricardo Rodriguez, ma rischierebbe di perderlo: la dirigenza del Fenerbahce ha già avuto contatti col suo agente.

Accordo vicino tra il laterale sinistro del Milan Ricardo Rodriguez e il Fenerbahce. Secondo quanto riferito dal portale gonfialarete.com, l’agente dello svizzero è già stato ad Istanbul, dove ha incontrato la dirigenza del club turco. Il Napoli intanto non avrebbe smesso di pensare al profilo dell’ex difensore del Wolfsburg per rinforzare la fascia sinistra e il nome di Rodriguez è tornato nel summit di mercato che ieri sera ha seguito la cena di Natale.

Nelle scorse settimane, il procuratore di Rodriguez aveva ammesso ai microfoni di Radio Marte: “Seguirebbe Gattuso ovunque, anche in Serie B”. Il giocatore ha bisogno di continuità da gennaio in avanti per prepararsi al meglio in vista di Euro 2020, da simbolo, qual è, della nazionale svizzera. Gennaro Gattuso conosce bene l'esterno difensivo del Milan, avendo allenato proprio in rossonero. Un suo arrivo in Campania sarebbe gradito all'attuale guida tecnica della formazione partenopea.