RADIO MARTE - Callejon e Allan rinnovano! Torreira obiettivo vero. Arriverą un terzino in un caso, Boga...

Atteso a breve l'annuncio del rinnovo contrattuale di Josč Callejon e Allan, secondo quanto emerso ai microfoni di Marte Sport Live.

Allan e José Callejon sono vicini a rinnovare il loro contratto con il Napoli. Secondo quanto riferito dalla redazione di Radio Marte nel corso della puntata odierna della trasmissione Marte Sport Live, le trattative con i due calciatori azzurri vanno avanti da settimane e, finalmente, starebbero per giungere a compimento: a breve, infatti, la società potrà annunciare l'accordo per l'aumento di ingaggio del centrocampista brasiliano e per il prolungamento dell'intesa con l'esterno spagnolo, attualmente in scadenza di contratto al 30 giugno 2020.

Al tempo stesso, però, la dirigenza partenopea lavora al mercato in entrata: Lucas Torreira - fa sapere le'emittente campana - è l'unico vero obiettivo per rinforzare il centrocampo: tutti gli altri profili emersi in questi giorni, invece, sono delle alternative, dei semplici "ripieghi" all'uruguaiano, che resta in cima alla lista di Cristiano Giuntoli. Il Napoli segue anche un esterno sinistro basso: ma arriverà in questa stagione solo se Aurelio De Laurentiis si rassegnerà all'idea di perdere Elseid Hysaj a parametro zero nel 2021. Per l'attacco, infine, interessa tantissimo Jeremie Boga, che piace davvero molto per la sua capacità di saltare l'uomo.