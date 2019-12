Napoli, Torreira primo obiettivo: sapete cosa ha fatto sapere l'uruguaiano tramite gli amici?

Lucas Torreira è il primo obiettivo della squadra azzurra in vista del mercato di gennaio dopo l'arrivo di Gennaro Gattuso.

Al Napoli di Gennaro Gattuso serve un regista, la squadra costruita per Ancelotti non prevedeva il metodista nel centrocampo a due, al contrario del neo allenatore, che passando al 4-3-3 ha bisogno di un giocatore che prenda il posto di Jorginho, che aveva nell'undici della perfezione di Maurizio Sarri, che intorno al brasiliano, aveva costruito una vera e propria macchina perfetta. La priorità del Napoli sul mercato è quella di prendere subito un regista, già a partire dal prossimo mese di gennaio.

Come riporta la redazione di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, il regista dell'Arsenal, ex Sampdoria, Lucas Torreira, tramite alcuni suoi conoscenti, avrebbe dato l'ok all'approdo in maglia azzurra. Il centrocampista uruguaiano, tramite queste persone ha fatto sapere che gradisce fortemente la destinazione partenopea in vista del prossimo mercato. Qualora l'Arsenal dovesse aprire alla cessione, il Napoli si farà trovare sicuramente pronto per assicurarsi le sue prestazioni fin da subito.