Napoli, svelato il primo rinforzo chiesto da Gattuso: sicuri sia l'uomo giusto per questa squadra?

Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, avrebbe fatto una esplicita richiesta al presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato dovrà necessariamente chiudere diverse operazioni al fine di rinforzare l'organico e migliorare una classifica al momento è decisamente deludente. Fabio Santini, giornalista esperto di calciomercato, ha svelato il nome del primo rinforzo richiesto da Gennaro Gattuso ad Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue parole a 7 Gold: "Il nuovo mister del Napoli vuole a tutti i costi Ricardo Rodriguez e il Milan non si opporrebbe alla sua cessione".

Ricardo Rodriguez, in questa stagione, ha collezionato appena quattro presenze in campionato. Nella scorsa annata calcistica è sceso in campo in 35 occasioni, ma raramente ha brillato. La domanda sorge spontanea: Rodriguez è il calciatore che serve davvero al Napoli? Comprare tanto per farlo finirebbe solo per aumentare la confusione di una squadra che, invece, avrebbe bisogno solo di normalità. Se poi Gattuso si fida ciecamente di Rodriguez allora non ci resta sperare che abbia ragione lui. Alla luce di quanto si è visto in campo, tuttavia, qualche dubbio resta...