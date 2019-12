Napoli, assalto a Torreira! Giuntoli accelera. Novità su Hysaj, Gattuso vuole due rinforzi per gennaio

Il Napoli ha messo Lucas Torreira in cima alla sua lista di mercato. Gattuso vorrebbe due rinforzi per gennaio.

Il Napoli deve ripartire e per farlo ha bisogno di rinforzi da prelevare nel corso del mercato di gennaio. La squadra azzurra manca di equilibrio e compattezza a centrocampo. De Laurentiis e Gattuso a chiare lettere hanno riferito che il Napoli ha assoluto bisogno di rinforzi nella zona centrale del campo. Il nome in cima alla lista è Lucas Torreira, regista dell'Arsenal. Il direttore sportivo Giuntoli ha già contattato il club inglese per il calciatore uruguaiano, 23 anni ex Sampdoria e Pescara. L'offerta prevede un prestito di 18 mesi per 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato ad altri 27 milioni. L'intenzione del Napoli è quella di prendere il calciatore in tempi brevi per poterlo fare allenare a Casel Volturno già da inizio gennaio.

Per quanto riguarda le altre trattative di mercato, Elseid Hysaj in caso di offerte a gennaio potrebbe essere ceduto, nonostante il club azzurro sia in sofferenza sui terzini il suo agente spinge per la cessione (la Roma vuole l'albanese per sostituire Florenzi). A tal motivo Gattuso oltre al centrocampista avrebbe chiesto anche un nuovo terzino in grado di dare maggiore copertura alla squadra azzurra. Giuntoli è al lavoro e sta sondando le varie opportunità. Il tempo stringe e i prossimi 10-15 giorni saranno decisivi per rinforzare la rosa partenopea.