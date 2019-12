KISS KISS - Ancelotti, ultim'ora sul futuro del tecnico: si sta liberando dai vincoli del Napoli

La redazione di Kiss Kiss Napoli, attraverso Valter De Maggio, ha fatto il punto sul futuro di Carlo Ancelotti.

L'esonero di Carlo Ancelotti ha fatto discutere, l'arrivo tempestivo di Gattuso anche, la situazione del Napoli negli ultimi mesi è apparsa molto strana e paradossale, dall'ammutinamento di novembre, ai risultati negativi in campionato, la squadra partenopea, è sembrata lontana parente di quella che aveva estasiato tutti con Sarri. La parabola Ancelotti, in azzurro, si è rivelata davvero fallimentare, a prescindere dalla qualificazione agli ottavi di Champions ottenuta col Genk, minimo indispensabile viste le ambizioni previste.

A tal proposito, la redazione di Kiss Kiss Napoli, attraverso Valter De Maggio, ha fatto il punto sul futuro del tecnico ex Napoli, che presto potrebbe ritrovare un'altra panchina. A detta del giornalista, è tutto fatto per l'approdo in Inghilterra all'Everton, nei prossimi giorni dovrebbe essere ratificato il nuovo accordo che lo vedrà impegnato sulla panchina della prestigiosa squadra britannica, ma prima servirà un incontro col Napoli che dovrà liberarlo dall'attuale contratto che lo lega ancora alla società partenopea.