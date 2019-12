Juventus-Lazio, domenica è in palio il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana cambia il nome!

Juventus e Lazio sono reduci da due convincenti successi conquistati rispettivamente contro Udinese e Cagliari. Domenica si giocheranno il loro primo trofeo stagionale.

Giovedì 22 dicembre andrà in scena la sfida tra la Juventus e la Lazio a Riyadh, in Arabia Saudita. Si affronteranno due squadre con il morale a mille. I bianconeri hanno raggiunto l'Inter in testa alla classifica e hanno superato il loro girone di Champions League brillantemente (la compagine di Maurizio Sarri è arrivata prima qualificandosi con ben due giornate di anticipo). I biancocelesti sono la vera sopresa del campionato: la compagine di Inzaghi è terza in classifica.

C'è da registrare intanto l'accordo tra la Lega Serie A e la Coca-Cola: il noto marchio di bevande sarà il title sponsor della Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione in Italia, che si giocherà il prossimo 22 dicembre tra Juventus e Lazio L’accordo è stato ufficializzato sui canali social della Lega Serie A, che hanno sottolineato il cambio del nome verso la sfida tra i biancocelesti e i bianconeri. Ecco quanto si legge: "Lega Serie A presenta la Coca-Cola Supercup 2019/2020 🏆". Clicca qui per guardare il video di presentazione della Lega di Serie A.