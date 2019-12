GAZZETTA - Napoli, preso Amrabat! Accordo con il Verona. Arriverà in estate, colpo da 15 milioni

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda Amrabat.

Cristiano Giuntoli sta chiudendo per il primo colpo di mercato in vista della prossima sessione di mercato. Lo ha riferito attraverso i suoi canali social il giornalista esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira: "Il Napoli ha trovato l’accordo con il Verona per Sofyan Amrabat: De Laurentiis pagherà il cartellino del mediano marocchino 15 milioni di euro più 1 di bonus. Da ultimare ora l’accordo tra il calciatore e il club azzurro. Operazione per l’estate".

Sofyan Amrabat, classe '96, è un centrocampista di quantità e qualità marocchino con cittadinanza olandese. Il Napoli lo segue da diverso tempo, ma non può acquistarlo subito avendo lui già vestito, oltre al Verona, quest'anno anche la maglia del Bruges. La società di De Laurentiis ha spinto per bloccarlo subito e sembra esserci riuscito. In attesa dell'accordo col calciatore, alto 185 centimetri, forte fisicamente. In questa stagione le ha giocate tutte, è un insostituibile per Juric che se lo godrà solo fino a giugno prima dell'approdo in maglia azzurra.