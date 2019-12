De Laurentiis, a fine cena vertice di mercato con Gattuso! Definite due priorità, via Younes

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso avrebbero discusso di mercato sul terminare della cena che si è tenuta ieri sera a Villa D'Angelo.

La cena natalizia che si è tenuta ieri sera a Villa D'Angelo è stata l'occasione anche per affrontare il tema calciomercato. Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso, Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli erano seduti tutti attorno allo stesso tavolo. Verso fine cena vi è stato un fitto colloquio tra loro quattro, il discorso è virato sui rinforzi da dover prendere nel corso del mercato di gennaio. Due le priorità, si è convenuto che si è data priorità all'acquisto di un nuovo terzino e di un mediano con compiti di regia.

Cristiano Giuntoli è già al lavoro da diverse settimane per riparare le falle che ci sono nella rosa partenopea. Contatti e trattative sono già partite, l'auspicio della società è quello di chiudere uno-due colpi entro la fine di dicembre in modo da permettere a Gattuso di avere i nuovi rinforzi già da inizio gennaio. Per quanto riguarda le cessioni, la prima potrebbe essere quella di Amin Younes, il tedesco ha giustamente chiesto maggiore spazio, dopo quasi due anni di totale anonimato. Verrà ceduto in prestito con diritto di riscatto.