CM.COM - Mezza Europa innamorata di Fabian, a Napoli č a disagio. Zielinski e Kessič...

Al Napoli serve un doppio acquisto in vista della sessione di trattative di gennaio. La mediana di Gennaro Gattuso non č un reparto completo.

Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul momento vissuto dal club azzurro: "Arriveranno due centrocampisti a gennaio? Non sarà semplice. L'importante sarebbe prendere qualcuno in grado di fare la differenza. Si è parlato di Franck Kessiè, ma l'affare resta complesso".

Agresti ha poi aggiunto: "Al Napoli serve soprattutto Lucas Torreira: se arrivasse, la mediana del Napoli sarebbe al completo. Mezza Europa è innamorata di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, ma lo spagnolo sta vivendo qualche disagio tattico. Stranamente, per quanto bravi, questi ragazzi non riescono a creare un reparto già completo. Serve un centrocampista di spessore insieme ad un terzino sinistro", ha concluso il giornalista ed esperto di calciomercato al termine del suo intervento odierno.