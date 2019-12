CM.COM - Camavinga, chiesti 100 milioni! Torreira verrebbe a Napoli a piedi, ma manca un passaggio

Anche il Napoli ha seguito Eduardo Camavinga. Il club azzurro è ora concentrato soprattutto su Lucas Torreira dell'Arsenal.

Fabrizio Romano, giornalista del portale calciomercato.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni: "Eduardo Camavinga? Piace al Real Madrid, il Rennes ha chiesto ben 100 milioni per prenderlo. Fino a qualche tempo fa, anche il Napoli lo teneva d'occhio (come raccontatovi dalla redazione di AreaNapoli.it)".

L'esperto di mercato ha poi aggiunto: "Lucas Torreira? Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci si sta lavorando, ma manca un passaggio. Quale? Il passaggio che manca è l'annuncio del nuovo allenatore dell'Arsenal. L'uruguaiano a Napoli ci verrebbe a piedi: ha grande stima per la squadra e l'ambiente azzurri, ma dobbiamo ancora aspettare per considerare questa trattativa in fase avanzata. Sarebbe uomo giusto al posto giusto, su questo non c'è dubbio alcuno".