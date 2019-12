CM.COM - Ancelotti all'Everton per rilanciarsi, ADL sorride: non c'è ancora la firma, ecco cosa manca

Il punto sulla trattativa tra Carlo Ancelotti e l'Everton, società di Liverpool pronta ad investire sull'ex allenatore del Napoli.

Fabrizio Romano, giornalista del portale calciomercato.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue considerazioni: "Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore dell'Everton, con il quale firmerà un contratto piuttosto lungo. Aurelio De Laurentiis, così, risparmierà il suo ingaggio? Sì, il Napoli risparmia: è una notizia positiva. Non sempre una società riesce a liberarsi degli stipendi importanti di allenatori ormai esonerati, basti pensare ad esempio all'Inter che ha ancora a libro paga Luciano Spalletti".

L'esperto di mercato ha poi aggiunto: "Adesso, il Napoli si va a liberare di questo ingaggio e tutto è in via di definizione, anche se non c'è ancora la firma: prima restano da limare dei dettagli relativi al contatto con lo stesso Napoli. Come detto, è una buona notizia per il bilancio della società azzurra. Quanto ad Ancelotti, per lui l'Everton rappresenta un'opportunità: sa che la dirigenza ha molti soldi da investire. A Liverpool vuole rilanciarsi: a Napoli gli è andata male, ma ora può ripartire da una nuova sfida con una squadra che non è al top da anni".